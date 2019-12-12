Нацполиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Павел Шеремет (Фото: скриншот из видео)

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. Об этом на брифинге по расследованию убийства заявил руководитель криминальной полиции Евгений Коваль.

По словам Коваля, эксперты установили идентичность походки и невербального поведения подозреваемых и лиц, зафиксированных на видео. На основании экспертизы следствие считает, что Антоненко участвовал в закладке взрывного устройства, а закладывала его Юлия Кузьменко.