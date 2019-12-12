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Нацполиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Нацполиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета - Фото
Павел Шеремет (Фото: скриншот из видео)
12.12.2019, 17:56

Антоненко и Кузьменко подозревают в закладке взрывного устройства в машину журналиста

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: Яна Дугарь,  Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. Об этом на брифинге по расследованию убийства заявил руководитель криминальной полиции Евгений Коваль.

По словам Коваля, эксперты установили идентичность походки и невербального поведения подозреваемых и лиц, зафиксированных на видео. На основании экспертизы следствие считает, что Антоненко участвовал в закладке взрывного устройства, а закладывала его Юлия Кузьменко.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • В данный момент проходит брифинг по расследованию убийства.
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Павел Шеремет Евгений Коваль андрей антоненко Юлия Кузьменко
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