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Полиция задержала фигурантов дела об убийстве Шеремета - Аваков

Полиция задержала фигурантов дела об убийстве Шеремета - Аваков - Фото
Павел Шеремет Фото: скриншот видео
12.12.2019, 15:41

Им, по словам главы МВД Арсена Авакова, объявляют обоснованные подозрения

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Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

С согласия Генеральной прокуратуры полиция объявляет им обоснованные подозрения.

Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко написал в Facebook, что полиция подозревает его в убийстве Шеремета: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск".

Адвокат Владислав Добош написал в Facebook, что полиция также задержала Юлию Кузьменко по подозрению в соучастии в убийстве.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
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арсен аваков Павел Шеремет андрей антоненко
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