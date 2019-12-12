Полиция задержала фигурантов дела об убийстве Шеремета - Аваков

Павел Шеремет Фото: скриншот видео

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Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

С согласия Генеральной прокуратуры полиция объявляет им обоснованные подозрения.

Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко написал в Facebook, что полиция подозревает его в убийстве Шеремета: "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск".

Адвокат Владислав Добош написал в Facebook, что полиция также задержала Юлию Кузьменко по подозрению в соучастии в убийстве.