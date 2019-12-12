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Один из фигурантов - о подозрении по делу Шеремета: Полный бред

Один из фигурантов - о подозрении по делу Шеремета: Полный бред - Фото
Андрей Антоненко (Фото: личная страница в Facebook)
12.12.2019, 16:39

Сегодня правоохранители задержали нескольких фигурантов по делу об убийстве журналиста

Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко прокомментировал свое задержание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявив, что он не имеет к этому отношения. Об этом сообщает Hromadske

"Вроде бы я создал группу, которая убила Шеремета. Вот и все <...> Полный бред", - заявил Антоненко.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. 
  • Ими являются - ветеран АТО Андрей Антоненко, военный врач Юлия Кузьменко и Петр Киян. 
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Павел Шеремет андрей антоненко
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