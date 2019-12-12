Один из фигурантов - о подозрении по делу Шеремета: Полный бред

Андрей Антоненко (Фото: личная страница в Facebook)

Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко прокомментировал свое задержание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявив, что он не имеет к этому отношения. Об этом сообщает Hromadske.

"Вроде бы я создал группу, которая убила Шеремета. Вот и все <...> Полный бред", - заявил Антоненко.