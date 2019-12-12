Один из фигурантов - о подозрении по делу Шеремета: Полный бред

Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко прокомментировал свое задержание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявив, что он не имеет к этому отношения. Об этом сообщает Hromadske.
"Вроде бы я создал группу, которая убила Шеремета. Вот и все <...> Полный бред", - заявил Антоненко.
-
20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
-
12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета.
- Ими являются - ветеран АТО Андрей Антоненко, военный врач Юлия Кузьменко и Петр Киян.