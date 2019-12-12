Подозреваемых в убийстве Шеремета трое, а не пятеро - МВД

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По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозрение объявлено только троим из пятерых лиц, названных руководством МВД подозреваемыми в преступлении. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер МВД Артем Шевченко.

Сегодня на брифинге руководитель криминальной полиции Евгений Коваль заявил о том, что в убийстве Шеремета подозреваются пять человек - медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, а также супруги Инна и Владислав Грищенко.

"Объективно подозреваются нами в выполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - сказал Коваль.

Однако спикер МВД сообщил, что по делу Шеремета подозрения по ст. 115 УК объявлены троим - Дугарь, Кузьменко и Антоненко. Супруги Грищенко, по его словам, проходят по другому делу – как подозреваемые в организации покушения на бизнесмена в Косово Ивано-Франковской обл.

"Но, безусловно, они будут проверяться и на это (причастность к убийству Шерелмета, - ред.), но пока у них подозрение по другому эпизоду", - сказал Шевченко.

По его словам, у супругов Грищенко вообще нет процессуального статуса в этом деле, но "к ним есть оперативный интерес и, возможно, их статус в этом деле изменится".

Сегодня руководители правоохранительных органов и президент Владимир Зеленский дали брифинг, на котором отчитались о поимке подозреваемых по делу об убийстве Шеремета.

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