Богдан: У Зеленского глупое желание пиариться. Участие в брифинге по Шеремету - пример

Экс-глава ОП упрекнул Зеленского в "неопытности, умноженной на глупое желание пиара": "Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии".

Бывший Офиса президента Андрей Богдан считает, что президенту Владимиру Зеленскому свойственны неопытность и глупое желание постоянного пиара. Об этом Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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"Самое глупое по делу Шеремета, если ты посмотришь пресс-конференцию, ты там не увидишь только одного чиновника высшего звена – меня… Не надо было ехать президенту на пресс-конференцию. Я говорил, что не надо. Это глупый пиар и ни к чему хорошему не приведет. Даже, если суд их осудит, то они смогут обращаться в ЕСПЧ, что присутствие президента заранее предопределило приговор. Но неопытность, помноженная на глупое желание постоянного пиара, дают ошибки", – сказал Богдан.

Далее бывший глава ОП заявил, что, по его мнению, количество ошибок, совершаемых президентом, растет.

"Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии", - считает Богдан.

12 декабря 2019 года Зеленский присутствовал на брифинге правоохранительных органов, во время которого медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко , музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко были названы подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета . Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.

12 декабря 2019 года Зеленский на брифинге правоохранительных органов, во время которого медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер , музыкант и сержант ССО были названы подозреваемыми в деле об убийстве журналиста . Адвокаты неоднократно о фальсификации доказательств против подзащитных. 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОП. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак .

11 февраля Зеленский Богдана с должности руководителя ОП. На его место пришел помощник президента . В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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