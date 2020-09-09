Богдан: У Зеленского глупое желание пиариться. Участие в брифинге по Шеремету - пример
Экс-глава ОП упрекнул Зеленского в "неопытности, умноженной на глупое желание пиара": "Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии".
Бывший Офиса президента Андрей Богдан считает, что президенту Владимиру Зеленскому свойственны неопытность и глупое желание постоянного пиара. Об этом Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.
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"Самое глупое по делу Шеремета, если ты посмотришь пресс-конференцию, ты там не увидишь только одного чиновника высшего звена – меня… Не надо было ехать президенту на пресс-конференцию. Я говорил, что не надо. Это глупый пиар и ни к чему хорошему не приведет. Даже, если суд их осудит, то они смогут обращаться в ЕСПЧ, что присутствие президента заранее предопределило приговор. Но неопытность, помноженная на глупое желание постоянного пиара, дают ошибки", – сказал Богдан.
Далее бывший глава ОП заявил, что, по его мнению, количество ошибок, совершаемых президентом, растет.
"Ошибок все больше. Скорее всего это приведет к трагедии", - считает Богдан.
- 12 декабря 2019 года Зеленский присутствовал на брифинге правоохранительных органов, во время которого медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко были названы подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.
- 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОП. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак.
- В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.
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