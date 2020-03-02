Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью. Об этом говорится в статье LIGA.net Снова в адвокаты. Куда пропал Богдан и как изменится Банковая при Ермаке.
В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании заявления.
В то же время LIGA.net не удалось узнать у самого Богдана и членов его команды, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.
"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - отметил LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.
Читайте также: Оторвали от уха Зеленского. Короткая история Богдана в команде президента