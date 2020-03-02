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Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность - Фото
Андрей Богдан (фото - Сергей Ильин/ пресс-служба YES 2019)
02.03.2020, 08:20

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан решил вернуть себе удостоверение адвоката

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью. Об этом говорится в статье LIGA.net Снова в адвокаты. Куда пропал Богдан и как изменится Банковая при Ермаке.

В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании заявления.

В то же время LIGA.net не удалось узнать у самого Богдана и членов его команды, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - отметил LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.

  • В мае 2019 года Богдан прекратил адвокатскую деятельность в связи с назначением на должность главы Администрации президента.
  • В ноябре 2019 года вышло расследование программы Схемы, согласно которому Богдан ранее трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, что является нарушением закона.
  • 11 февраля 2020 года Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

Читайте также: Оторвали от уха Зеленского. Короткая история Богдана в команде президента

Юрий Смирнов
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