Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Андрей Богдан (фото - Сергей Ильин/ пресс-служба YES 2019)

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью. Об этом говорится в статье LIGA.net Снова в адвокаты. Куда пропал Богдан и как изменится Банковая при Ермаке.

В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании заявления.

В то же время LIGA.net не удалось узнать у самого Богдана и членов его команды, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.

"Сейчас Богдан отдыхает и перезагружается", - отметил LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа.

В мае 2019 года Богдан прекратил адвокатскую деятельность в связи с назначением на должность главы Администрации президента.

В ноябре 2019 года вышло расследование программы Схемы, согласно которому Богдан ранее трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, что является нарушением закона.

11 февраля 2020 года Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак .

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