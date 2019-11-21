Бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, нынешний руководитель Офиса президента Андрей Богдан ранее трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, что является нарушением закона. Об этом говорится в новом выпукске программы "Схемы".

Авторы программы отмечают, что сам факт длительного нахождения Богдана на государственных должностях идет в разрез с обещаниями Владимира Зеленского привести во власть "новые лица".

Но также немаловажным является то, как Богдан в тот период относился к украинским законам.

По данным журналистов, Богдан при трех президентах работал правительственным уполномоченным по борьбе с коррупцией, заместителем министра юстиции и помощником судьи, не переставая быть адвокатом.

Все это, по словам расследователей, строго запрещено законом о госслужбе, а также антикоррупционным законодательством, за имплементацию которого как раз и отвечал Богдан.

На вопрос корреспондента проекта президенту, как он оценивает то, что Богдан совмещал должности, Зеленский ответил: "Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что тут оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут".

Программа направила запросы о комментариях Зеленскому и Богдану, но за две недели ответа не получила.

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