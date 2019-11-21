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Президент на вопрос о том, как он оценивает, что Богдан совмещал должности, ответил: "Куда смотрела власть?"

Бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, нынешний руководитель Офиса президента Андрей Богдан ранее трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, что является нарушением закона. Об этом говорится в новом выпукске программы "Схемы".

Авторы программы отмечают, что сам факт длительного нахождения Богдана на государственных должностях идет в разрез с обещаниями Владимира Зеленского привести во власть "новые лица".

Но также немаловажным является то, как Богдан в тот период относился к украинским законам.

По данным журналистов, Богдан при трех президентах работал правительственным уполномоченным по борьбе с коррупцией, заместителем министра юстиции и помощником судьи, не переставая быть адвокатом.

Все это, по словам расследователей, строго запрещено законом о госслужбе, а также антикоррупционным законодательством, за имплементацию которого как раз и отвечал Богдан.

На вопрос корреспондента проекта президенту, как он оценивает то, что Богдан совмещал должности, Зеленский ответил: "Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что тут оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут".

Программа направила запросы о комментариях Зеленскому и Богдану, но за две недели ответа не получила.

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Теги: коррупция, Владимир Зеленский, схемы, андрей богдан
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