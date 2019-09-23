Богдан и люстрация. Верховный суд поставил точку в деле

Верховный суд Украины отклонил жалобу на решение суда первой инстанции относительно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом говорится в решении, опубликованом в Едином реестре.
В суде заявили, что "пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы". Таким образом Верховный суд подтвердил решение суда низшей инстанции, согласно которому истцу отказали в удовлетворении иска. Им суд просили признать указ Зеленского от 21 мая о назначении Богдана противоправным и отменить его.
Также в Верховном суде заявили, что суд первой инстанции при вынесении решения не допустил нарушений норм процессуального права.
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