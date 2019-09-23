Богдан и люстрация. Верховный суд поставил точку в деле

Андрей Богдан (Фото: пресс-служба президента)

Верховный суд Украины отклонил жалобу на решение суда первой инстанции относительно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом говорится в решении, опубликованом в Едином реестре.

В суде заявили, что "пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы". Таким образом Верховный суд подтвердил решение суда низшей инстанции, согласно которому истцу отказали в удовлетворении иска. Им суд просили признать указ Зеленского от 21 мая о назначении Богдана противоправным и отменить его.

Также в Верховном суде заявили, что суд первой инстанции при вынесении решения не допустил нарушений норм процессуального права.

21 мая Зеленский назначил личного адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Администрации президента.

назначил Игоря Коломойского Ранее Богдан заявил , что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.

До этого Схемы сообщали, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе .

24 мая назначение главой администрации Зеленского обжаловали в суде

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