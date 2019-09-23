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Богдан и люстрация. Верховный суд поставил точку в деле

Богдан и люстрация. Верховный суд поставил точку в деле - Фото
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба президента)
23.09.2019, 16:52

Президентскую администрацию Богдан возглавил 21 мая. Позже указ Зеленского о назначении обжаловали в суде

Верховный суд Украины отклонил жалобу на решение суда первой инстанции относительно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом говорится в решении, опубликованом в Едином реестре.

В суде заявили, что "пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы". Таким образом Верховный суд подтвердил решение суда низшей инстанции, согласно которому истцу отказали в удовлетворении иска. Им суд просили признать указ Зеленского от 21 мая о назначении Богдана противоправным и отменить его.

Также в Верховном суде заявили, что суд первой инстанции при вынесении решения не допустил нарушений норм процессуального права.

  • 21 мая Зеленский назначил личного адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Администрации президента. 
  • Ранее Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.
  • До этого Схемы сообщали, что Богдан подпадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.
  • 24 мая назначение главой администрации Зеленского обжаловали в суде.

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