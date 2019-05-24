Назначение Богдана главой АП обжаловали в суде

Андрей Богдан (скриншот видео)

Общественная организация Громадський люстраційний комітет подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом сообщается в Facebook организации.

"Богдан А.И. занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25.02.2010 по 22.02.2014, а также за время Революции достоинства и не уволился по собственному желанию с 22.11.2013 по 22.02.2014", - говорится в сообщении.

В организации считают, что должность главы АП указана в п.5 ч.1 ст.2 закона об очищении власти как должность, в отношении которой осуществляется люстрация.

Рассматривать иск будет Кассационный суд в составе Верховного Суда.

Ранее Богдан заявил, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее якобы не распространяется действие закона о люстрации. Он также заявил, что попал под закон о люстрации несправедливо.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что должность главы АП подпадает под действие закона о люстрации.

Министерство юстиции попросило Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале проверки новоназначенных руководителей АП на предмет применения к ним норм закона об очищении власти.

Вместе с тем замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский уволит Богдана с должности главы АП, если Конституционный суд признает, что закон об очищении власти (люстрации) соответствует Конституции.