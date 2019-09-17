Люстрация остается в силе: КСУ отменил голосование по закону

Конституционный суд отменил назначенное на сегодня рассмотрение соответствия Конституции закона об очищении власти. Об этом сообщил в Facebook народный депутат VIII созыва Рады, экс-глава общественного люстрационного комитета Егор Соболев.
"Конституционный суд решил и сегодня не голосовать за отмену закона "Об очищении власти", - написал Соболев.
В пресс-службе КСУ на вопрос журналиста LIGA.net о том, будет ли закон об очищении власти рассмотрен сегодня, сослались на обновленную повестку на сайте суда. На сайте КСУ вопрос о рассмотрении люстрации отсутствует в повестке сегодняшних заседаний.
Также Соболев сообщил, что протестовать против отмены закона сегодня под КСУ пришли три человека.
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