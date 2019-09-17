Люстрация остается в силе: КСУ отменил голосование по закону

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд отменил назначенное на сегодня рассмотрение соответствия Конституции закона об очищении власти. Об этом сообщил в Facebook народный депутат VIII созыва Рады, экс-глава общественного люстрационного комитета Егор Соболев.

"Конституционный суд решил и сегодня не голосовать за отмену закона "Об очищении власти", - написал Соболев.

В пресс-службе КСУ на вопрос журналиста LIGA.net о том, будет ли закон об очищении власти рассмотрен сегодня, сослались на обновленную повестку на сайте суда. На сайте КСУ вопрос о рассмотрении люстрации отсутствует в повестке сегодняшних заседаний.

Также Соболев сообщил, что протестовать против отмены закона сегодня под КСУ пришли три человека.

4 июля рассмотрение в КСУ закона о люстрации сопровождалось акциями с требованиями не отменять закон.

В тот же день в Министерстве юстиции рассказали, чем грозит отмена люстрации.

10 сентября прошло предыдущее заседание по поводу возможной отмены закона о люстрации, для решения не хватило голосов.

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