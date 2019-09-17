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Разумков рассказал, стоит ли ждать смены судей КСУ

Разумков рассказал, стоит ли ждать смены судей КСУ - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 06:53

Пока что вопрос так не стоит, сообщил спикер Рады

Планов заменить состав судей Конституционного суда на данный момент нет. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос, нужно ли ожидать обновление состава Конституционного суда, Разумков заявил: "Что касается Конституционного суда, на сегодня так вопрос не стоит. Я очень не люблю гадать на кофейной гуще, я думаю, что как только это будет, мы сможем вернуться к этой дискуссии".

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конституционный суд Дмитрий Разумков
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