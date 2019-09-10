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Люстрации быть. КСУ оставил закон в силе - Соболев

Люстрации быть. КСУ оставил закон в силе - Соболев - Фото
Конституционный суд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 17:40

Нормативно-правовой акт не нарушает положений Конституции

Конституционный суд признал закон "Об очищении власти" таким, что соответствует требованиям Основного закона. Об этом сообщил в Facebook народный депутат VIII созыва и экс-глава общественного люстрационного комитета Егор Соболев.

Фото: Єгор Соболєв/Facebook

Корреспондент LIGA.net позвонил в отдел коммуникации КСУ, чтобы уточнить информацию. Однако там сказали, что результат рассмотрения закона на предмет его конституционности будет опубликован позже.

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