Люстрации быть. КСУ оставил закон в силе - Соболев

Конституционный суд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд признал закон "Об очищении власти" таким, что соответствует требованиям Основного закона. Об этом сообщил в Facebook народный депутат VIII созыва и экс-глава общественного люстрационного комитета Егор Соболев.

Фото: Єгор Соболєв/Facebook

Корреспондент LIGA.net позвонил в отдел коммуникации КСУ, чтобы уточнить информацию. Однако там сказали, что результат рассмотрения закона на предмет его конституционности будет опубликован позже.

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