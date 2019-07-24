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КСУ может опередить новую Раду с законом о люстрации - Рябошапка

КСУ может опередить новую Раду с законом о люстрации - Рябошапка - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 15:36

Замглавы Офиса президента напомнил, что законопроект о люстрации от главы государства Рада VIII созыва отказалась рассматривать

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка не исключает, что Конституционный суд вскоре может принять решение относительно закона о люстрации. Об этом он рассказал в комментарии журналистам.

Чиновник напомнил, что поданный президентом законопроект о люстрации Рада отказалась рассматривать. По его словам, будут пересмотрены и другие ранее внесенные в парламент инициативы - с тем, чтобы определить их актуальность.

"Я не исключаю, что мы можем не успеть, и Конституционный суд примет решение быстрее, чем новый парламент", - сказал он, предложив подождать несколько недель.

4 июля у здания Конституционного суда проходила акция "Реванша не будет", участники которой требуют не допустить отмены закона о люстрации.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

18 апреля и 14 мая КСУ откладывал рассмотрение этого закона.

Закон об очищении власти (люстрации) вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, которые занимают должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, представить своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В тот же год в КСУ поступило два представления от ВСУ и одно от 47 народных депутатов о конституционности некоторых положений закона.

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руслан рябошапка закон о люстрации
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