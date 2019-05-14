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14.05.2019, 11:55

КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации – СМИ

КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации – СМИ - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вопрос рассмотрения закона о незаконном обогащении сняли с повестки дня

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Конституционный Суд отложил рассмотрение закона об очищении власти. Решение было принято во время заседания Большой палаты, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

"Вопрос рассмотрения люстрации с повестки дня сняли", - сказал он.

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18 апреля КСУ также отложил рассмотрение этого закона.

Закон об очищении власти вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, которые занимают должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, представить своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В тот же год в КСУ поступило два представления от ВСУ и одно от 47 народных депутатов о конституционности некоторых положений закона.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

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Теги: конституционный суд, ксу, люстрация
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