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06.05.2019, 11:49

Шевчука могут снять с должности главы КСУ - Bihus.info

Шевчука могут снять с должности главы КСУ - Bihus.info - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Конституционного суда может потерять работу из-за якобы системных нарушений

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Главу и судью Конституционного суда Станислава Шевчука могут снять с должности из-за системных нарушений, сообщает Bihus.info, ссылаясь на собственные источники. 

Специальное заседание, на котором КСУ рассмотрит вывод Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, должны провести 14 мая. Комиссия считает, что оснований для увольнения Шевчука достаточно. 

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На сайте Конституционного суда сообщений о специальном заседании пока нет. Сам Станислав Шевчук 2 и 3 мая взял отпуск. 

Накануне на сайте КСУ появилась заявление Собраний судей КС, в котором говорится, что инаугурацию новоизбранного президента Украины проведут даже в случае увольнения главы Конституционного суда. 

Шевчука обвиняют в ответственности за отмену статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. 

В конце апреля судья встречался с неформальным куратором штаба Владимира Зеленского и адвокатом олигарха Игоря Коломойского. По словам Шевчука, тема разговора касалась решения суда о статье УК о незаконном обогащении. 

Смотрите также: "Знаю Богдана более 10 лет". Интервью главы КСУ - за минуту

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Теги: Станислав Шевчук, ксу
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