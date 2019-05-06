Шевчука могут снять с должности главы КСУ - Bihus.info

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главу и судью Конституционного суда Станислава Шевчука могут снять с должности из-за системных нарушений, сообщает Bihus.info, ссылаясь на собственные источники.

Специальное заседание, на котором КСУ рассмотрит вывод Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, должны провести 14 мая. Комиссия считает, что оснований для увольнения Шевчука достаточно.

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На сайте Конституционного суда сообщений о специальном заседании пока нет. Сам Станислав Шевчук 2 и 3 мая взял отпуск.

Накануне на сайте КСУ появилась заявление Собраний судей КС, в котором говорится, что инаугурацию новоизбранного президента Украины проведут даже в случае увольнения главы Конституционного суда.

Шевчука обвиняют в ответственности за отмену статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

В конце апреля судья встречался с неформальным куратором штаба Владимира Зеленского и адвокатом олигарха Игоря Коломойского. По словам Шевчука, тема разговора касалась решения суда о статье УК о незаконном обогащении.

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