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26.04.2019, 19:47

Глава КСУ ответил, что обсуждал с куратором штаба Зеленского

Глава КСУ ответил, что обсуждал с куратором штаба Зеленского - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Шевчука, тема разговора касалась решения суда о признании неконституционной статьи УК о незаконном обогащении

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Глава Конституционного суда Станислав Шевчук подтвердил встречу с неформальным куратором штаба Владимира Зеленского и адвокатом олигарха Игоря Коломойского Андреем Богданом, однако отрицает, что разговор касался люстрации. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Я никогда ни с кем не обсуждаю дела, которые находятся в производстве", - сказал Шевчук в ответ на вопрос журналистки, обсуждал ли он с Богданом тему люстрации.

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По словам главы КСУ, тема разговора касалась решения суда о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Я знаю господина Богдана более 10 лет, он известный адвокат, профессионал своего дела. Касательно встречи, то она не была тайной... Он официально, через приемную попросил о встрече. Мы в начале марта встретились. Это было после нашего решения о незаконном обогащении. Поднялась большая волна, в том числе и в политических штабах", - сказал Шевчук.

"Насколько я понимаю, кандидату Зеленскому задавали вопросы дипломаты: что делать, какова позиция. Он выяснял, как выйти из ситуации, как принять правильный закон новый. О люстрации мы не разговаривали", - добавил судья.

Как сообщали "Схемы", Богдан, на которого распространяется действие люстрационного закона, в марте посещал КСУ. Суд решает судьбу закона об очищении власти и может признать люстрацию неконституционной.

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Теги: Станислав Шевчук, ксу, люстрация, андрей богдан
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