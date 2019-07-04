У здания КСУ акция: требуют не отменять люстрацию - фото, видео

У здания Конституционного суда проходит акция "Реванша не будет", участники которой требуют не допустить отмены закона о люстрации.

Вопрос об отмене люстрации КСУ рассмотрит сегодня.

На акцию пришли активисты общественных организаций, представители партий Национальный корпус, Свобода, Европейская солидарность и другие.

Нардеп Виктория Сюмар сообщила, что сегодня КСУ примет промежуточно решение, потому что части судей нет на работе, а рассмотрение закона состоится после обеда.

"Каждое такое промежуточное рассмотрение нуждается в активной позиции общественности. Ведь люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства. Чтобы посадить туда люстрированных чиновников времен Януковича-Арбузова", - написала также она.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

18 апреля и 14 мая КСУ откладывал рассмотрение этого закона и заседание назначили на сегодня.

Закон об очищении власти (люстрации) вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, которые занимают должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, представить своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В тот же год в КСУ поступило два представления от ВСУ и одно от 47 народных депутатов о конституционности некоторых положений закона.

Фото: Нацкорпус, Европейская солидарность