В Минюсте рассказали, чем грозит отмена закона о люстрации

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Если Конституционный суд Украины признает закон об очищении власти несоответствующим Конституции, на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных чиновников. Об этом Громадському радіо сообщила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

"В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы", - сказала она.

По словам Задорожной, сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон о люстрации, находятся более 900 людей.

"Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности", — отметила Задорожная.

По ее словам, всего под закон о люстрации подпадают около 5000 госчиновников времен Виктора Януковича.

Сегодня КСУ примет промежуточное решение по закону о люстрации. Под судом проходит акция "Реванша не будет".