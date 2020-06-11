Богдан - Зеленскому: Вы погружаете страну в хаос, а власть сделали посмешищем

Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на интервью президента Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что "власть не полезна для личности" Богдана. Ответ президенту опубликован в Facebook Богдана.

Он отметил, что правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись; однако в "Конечно, я – носитель знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком", – написал Богдан.

Он подчеркнул, что благодарен Зеленскому за то, что тот лишил его власти: "Потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну".

Богдан отметил, что шел работать с Зеленским не за должностями, а за реализацией мечты.

"И я много сделал за полгода - Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", – написал экс-глава ОП.

Он выразил сожаление, что мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, президент "променял на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", которые им манипулируют.

Вчера в интервью УП Зеленский заявил, что уволил Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что власть его "сильно меняет". Он полагает, что "спас от власти" Богдана. Также президент сказал, что с тех пор перестал общаться со своим бывшим единомышленником.

В 2018 году на тот момент юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты. Об этом сам Богдан говорил в интервью. После победы на выборах Зеленский назначил его главой Администрации президента (позже - Офис президента).

За это время Богдан успел попасть в ряд громких скандалов.

11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОП. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак

В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.