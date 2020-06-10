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Зеленский о Богдане: Власть не полезна для его личности

Зеленский о Богдане: Власть не полезна для его личности - Фото
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)
10.06.2020, 22:09

Президент сказал, что изначально планировал назначить Богдана генпрокурором, а теперь не общается с ним

Президент Владимир Зеленский сказал, что уволил Андрея Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что власть его "сильно меняет". Сейчас, по словам Зеленского, они не общаются. Об этом президент сказал в интервью Украинской правде.

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"Мне кажется, что власть для него не полезна для его личности... Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью надо справиться, надо не меняться как человек. Надо оставаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи", - сказал Зеленский.

Он отметил, что ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо..." - объяснил президент свое решение об увольнении Богдана.

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По словам Зеленского, изначально он планировал назначить Богдана генпрокурором. "Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал", - сказал президент.

Но в то же время, по его словам, обнаружилось, что нет подходящего кандидата на должность главы Офиса президента, поэтому был назначен Богдан.

"Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас так же думает, но это уже его дело", - резюмировал Зеленский, добавив, что сейчас они с Богданом не общаются.

  • В 2018 году на тот момент юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты. Об этом сам Богдан говорил в интервью. После победы на выборах Зеленский назначил его главой Администрации президента (позже - Офис президента). 
  • За это время Богдан успел попасть в ряд громких скандалов. 
  • 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОП. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак
  • В конце февраля Богдан возобновил адвокатскую деятельность.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский генпрокурор андрей богдан
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