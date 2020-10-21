Дело Шеремета. Подозреваемым продлили меры пресечения, под судом – столкновения: видео
В полиции говорят, что "активисты перекрыли выезд служебного автотранспорта" с территории Шевченковского суда
Шевченковский районный суд города Киева продлил меры пресечения всем трем подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Андрей Антоненко остается в СИЗО до 19 декабря, Юлия Кузьменко – под домашним арестом с электронным браслетом, Яна Дугарь – под залогом.
После заседания у здания суда произошли столкновения.
Информацию об этом подтвердили в полиции. Там говорят, что "активисты перекрыли выезд служебного автотранспорта" с территории Шевченковского суда.
Правоохранители сообщают, что проводят с гражданами "профилактически разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок".
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, сотрудника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.
Как сообщает корреспондент Цензор.нет с места событий, активисты вступали в перепалки и дрались с полицией, бросались на машины.
По его информации, машина с Антоненко все же смогла выехать с территории суда. После того, как его увезли, люди начали расходиться. Никто не задержан, сообщил журналист.
- 6 октября Апелляционный суд отказался изменить Антоненко меру пресечения, его оставили в СИЗО. После этого его сторонники, которые требовали изменить меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда. Произошли столкновения с полицией.
- В ходе инцидента с полицией соучредитель партии Демократична сокира Виктор Трегубов получил перелом .
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