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Полицейский в Киеве напал на публициста Виктора Трегубова. У него перелом: видео

08.10.2020, 22:49
Полицейский в Киеве напал на публициста Виктора Трегубова. У него перелом: видео - Фото
Фото: facebook.com/victor.tregubov.5/photos

Инцидент произошел 6 октября под Апелляционным судом Киева

Соучредитель партии Демократична сокира Виктор Трегубов получил перелом в ходе инцидента с полицией под Апелляционным судом Киева, когда избирали меру пресечения Андрею Антоненко, обвиняемому в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Трегубов сообщил в своем Facebook.

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Инцидент произошел 6 октября. Суд отказался изменить Антоненко меру пресечения, его оставили в СИЗО. После этого его сторонники, которые требовали изменить меру пресечения, пытались блокировать выезд автозака с обвиняемым со двора суда. Произошли столкновения с полицией.

Как зафиксировано на опубликованных в интернете видео, Трегубов бежал за отъезжающим автозаком, полицейский догнал его и сначала ударил по ногам, а затем толкнул в спину. После этого Трегубов упал.

Трегубов опубликовал медицинское заключение, в котором сказано, что у него перелом кости стопы. Он сообщил, что будет подавать на полицию в суд. 

Виктор Трегубов также колумнист LIGA.net. Его колонки можно почитать здесь.
  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.
  • 22 мая 2020-го дело передали в суд.
  • 4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по сути дела.
  • 28 сентября определился состав присяжных, которые будут рассматривать дело.
Вадим Ребрина
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