Расследование дела об убийстве Шеремета завершено - адвокат

Национальная полиция завершила досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и собирается передавать материалы дела в суд. Об этом в комментарии "Слідству.Інфо" сообщил адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.
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По его словам, сегодня подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и их защитникам предоставят материалы дела для ознакомления, а также вручат обвинительные акты.
Эту информацию подтвердил адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский.
Сегодня должно было состояться судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Об этом Беспалый написал в Facebook. Адвокаты просили отменить содержание под стражей. Однако заседание перенесли на 27 мая из-за того, что не явились прокуроры. Они также, по словам адвоката, не доставили подозреваемую и не обеспечили связь с ней.