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Расследование дела об убийстве Шеремета завершено - адвокат

Расследование дела об убийстве Шеремета завершено - адвокат - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
22.05.2020, 17:08

После ознакомления подозреваемых с материалами дела обвинительный акт будет передан в суд

Национальная полиция завершила досудебное следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и собирается передавать материалы дела в суд. Об этом в комментарии "Слідству.Інфо" сообщил адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.

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По его словам, сегодня подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и их защитникам предоставят материалы дела для ознакомления, а также вручат обвинительные акты.

Эту информацию подтвердил адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский.

Сегодня должно было состояться судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Об этом Беспалый написал в Facebook. Адвокаты просили отменить содержание под стражей. Однако заседание перенесли на 27 мая из-за того, что не явились прокуроры. Они также, по словам адвоката, не доставили подозреваемую и не обеспечили связь с ней.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • Вчера стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Вадим Ребрина
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Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь
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