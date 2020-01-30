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Рябошапка: Улик для передачи дела Шеремета в суд недостаточно

Рябошапка: Улик для передачи дела Шеремета в суд недостаточно - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
30.01.2020, 14:43

Прокуроры подготовили для следователей "письменные указания" и "установили сроки расследования"

Прокуроры подготовили письменные указания следователям в деле об убийстве Павла Шеремета собрать дополнительные доказательства по подозреваемым для передачи обвинения в суд. Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", - сказал он.

Рябошапка пояснил, что после сообщения о подозрении следствие продолжает собирать доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть вину подозреваемых. Он отметил, что следствие должно "двигаться в обоих направлениях".

Чтобы следствие собрало эти дополнительные улики прокуроры, по словам Рябошапки, подготовили для них "письменные указания" и "установили сроки расследования".

"Будем следить за выполнением этих указаний", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что процессуальные решения прокуроров по этому делу будут зависеть от того, каким образом будут выполнены их указания.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

По словам прокурора по делу Сергея Зузака, срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля.

29 января сообщалось, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.

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