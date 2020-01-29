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Дело Шеремета. Сроки досудебного расследования могут продлить

Дело Шеремета. Сроки досудебного расследования могут продлить - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
29.01.2020, 07:21

Срок предварительного расследования по делу убийства журналиста истекает 12 февраля

Следователи по делу убийства журналиста Павла Шеремета будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года. Такой документ для ознакомления вручили троим подозреваемым по делу и их адвокатам. Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает Hromadske.

По его словам, сторона защиты может подать возражение.

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"Они могут подать возражение в течение пяти дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражение и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", - уточнил Зузак.

По его словам, срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля. Необходимость продления сроков предварительного расследования, по словам прокурора, обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии производства принимать рано.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.

"Продление до шести месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователем необоснована необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий", - убежден Добош.

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Павел Шеремет Юлия Кузьменко Владислав Добош
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