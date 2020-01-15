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Убийство Шеремета. Свидетель заявила об алиби Яны Дугарь: видео

Убийство Шеремета. Свидетель заявила об алиби Яны Дугарь: видео - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
15.01.2020, 18:01

Свидетель заявила, что Дугарь в период с 16 по 18 июля находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области

Свидетель по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила в суде об алиби одной из подозреваемых – военнослужащей Яны Дугарь. Об этом сообщает Радио Свобода.

На суде по изменению меры пресечения свидетель Татьяна Палфи заявила, что Дугарь в период с 16 по 18 июля находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области. 

На вопрос прокурора, утверждает ли свидетель, что Дугарь в период с 16 по 18 июля была в госпитале, Палфи ответила: "Да… Я знаю, что она была там. Мы пересекались по работе – как ходили на операции, так и заступали в наряды по отделениям".

Как известно, по версии следствия, 15 и 18 июля Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе, где был убит Шеремет. Следствие считает, что она проводила разведку на местности.

Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

  • 2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
  • Дугарь подозревают в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат заявил, что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы.
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суд Павел Шеремет алиби Яна Дугарь
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