Убийство Шеремета. Свидетель заявила об алиби Яны Дугарь: видео

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Свидетель по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила в суде об алиби одной из подозреваемых – военнослужащей Яны Дугарь. Об этом сообщает Радио Свобода.

На суде по изменению меры пресечения свидетель Татьяна Палфи заявила, что Дугарь в период с 16 по 18 июля находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

На вопрос прокурора, утверждает ли свидетель, что Дугарь в период с 16 по 18 июля была в госпитале, Палфи ответила: "Да… Я знаю, что она была там. Мы пересекались по работе – как ходили на операции, так и заступали в наряды по отделениям".

Как известно, по версии следствия, 15 и 18 июля Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе, где был убит Шеремет. Следствие считает, что она проводила разведку на местности.

Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.