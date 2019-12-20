Дело Шеремета. Антоненко подал иск против руководства Украины

Андрей Антоненко (фото — его Facebook)

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей "Riffmaster" Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию". Это написано в тексте документа, который зарегистрировали в Печерском райсуде Киева: его опубликовал адвокат Святослав Жерновников.

Музыкант/военный пишет, что на брифинге с участием президента Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки и начальника криминальной полиции Евгения Коваля "было проявлено полное пренебрежение" к принципу презумпции невиновности, а также "вдребезги разбит" принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, - оба закреплены в Конституции.

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Антоненко утверждает, что участники брифинга "вообще пренебрегли правовыми принципами" и, "увлекшись своими "успехами" в этом деле", нарушили его права и права других фигурантов.

В иске подчеркивается, что когда Зеленский заявил, что "для нас это особенное, одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть", он вышел за рамки своих полномочий, которые изложены в ст. 106 Конституции.

"Третьим лицом" в иске значится ТРК Украина – вероятно, как канал, который транслировал брифинг.

Смотрите видео: Блиц-интервью Антоненко перед задержанием