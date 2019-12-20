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Дело Шеремета. Антоненко подал иск против руководства Украины

Дело Шеремета. Антоненко подал иск против руководства Украины - Фото
Андрей Антоненко (фото — его Facebook)
20.12.2019, 11:18

Президент не имеет полномочий принимать участие в расследовании уголовных преступлений, подчеркнул в иске фигурант дела

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей "Riffmaster" Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию". Это написано в тексте документа, который зарегистрировали в Печерском райсуде Киева: его опубликовал адвокат Святослав Жерновников.

Музыкант/военный пишет, что на брифинге с участием президента Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапки и начальника криминальной полиции Евгения Коваля "было проявлено полное пренебрежение" к принципу презумпции невиновности, а также "вдребезги разбит" принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, - оба закреплены в Конституции.

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Антоненко утверждает, что участники брифинга "вообще пренебрегли правовыми принципами" и, "увлекшись своими "успехами" в этом деле", нарушили его права и права других фигурантов.

В иске подчеркивается, что когда Зеленский заявил, что "для нас это особенное, одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть", он вышел за рамки своих полномочий, которые изложены в ст. 106 Конституции.

"Третьим лицом" в иске значится ТРК Украина – вероятно, как канал, который транслировал брифинг.

  • Антоненко арестовали 14 декабря на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
  • Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Смотрите видео: Блиц-интервью Антоненко перед задержанием

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презумпция невиновности андрей антоненко
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