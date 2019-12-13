Дело Шеремета. Блиц-интервью Антоненко перед задержанием – видео

Музыкант и ветеран войны на Донбассе Андрей Антоненко считает необоснованным объявленное ему подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил незадолго до задержания около своего дома в комментарии Радио Свобода.

По его словам, он знает второго фигуранта - врача и волонтера Юлию Кузьменко, но "совершенно не знает" третьего - медсестру Яну Дугарь.

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Справка. 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них. Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.