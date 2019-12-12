Коллеги Шеремета из УП: Есть вопросы, которые остались без ответа

Фото: Роман Пилипей/ЕРА

Коллеги Павла Шеремета из Украинской правды шокированы прозвучавшей сегодня во время брифинга МВД информацией о его убийстве и относятся к ней с осторожностью. Об этом от имени редакции УП написала в Facebook главред издания Севгиль Мусаиева.

Журналисты сформулировали вопросы, ответы на которые не прозвучали:

1. Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов.

2. Непонятными ... остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга – дестабилизация политической ситуации в Украине – не была достигнута.

3. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?

Редакция УП обратилась ко всем, кому известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были озвучены в качестве подозреваемых, и попросила предоставить их журналистам.

"Сегодня произошло еще одно событие, связанное с нашим коллегой. За восемь минут до начала брифинга депутаты Киевского городского совета проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одном из скверов в центре города. Этого решения мы ждали более двух лет", – написала Мусаиева.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Сегодня Нацполиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста.

Читайте также: Задержания по делу Шеремета. Весь спецбрифинг в одной хронике