Украинский журналист Павел Шеремет был убит летом 2016 года. Автомобиль журналиста взорвали в центре Киева. С тех пор не прекращалось расследование. Теперь силовики заявляют, что нашли подозреваемых. Все новости в одной хронике LIGA.net.
Скоро спецбрифинг. Тут мы будем делать всю картину со всеми известными деталями, а здесь (откройте эту ссылку в отдельном окне) вы можете смотреть брифинг с участием президента вместе с нами.
Один из подозреваемых Антоненко поговорил с журналистами СТБ перед своим домом. Он сообщил, в чем его подозревают: "Будто бы я сделал группу, которая убила Шеремета... Зачитывали всю эту историю, сейчас жду адвоката. Подозрение я не подписываю. Полный бред!".
Зеленский едет на брифинг. Антон Геращенко сообщил, что на спецбрифинге по делу Шеремета, кроме силовиков, будет президент.
КТО ЗАДЕРЖАН И ГДЕ ОБЫСКИ. К этому моменту известны три имени - Андрей Антоненко (музыкант и доброволец), Юлия Кузьменко (врач-волонтер), Петр Киян (доброволец).
ТЕХНИЧЕСКОЕ. LIGA.net будет вести текстовую и видео-трансляцию брифинга, который ориентировочно начнется в 16:30 - 17:00. Оставайтесь с нами и все узнаете первыми.
"Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - сообщил Аваков.
Министр также рассказал, что по делу идут "активные следственные действия, суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения".
Глава МВД говорит, что "это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела".
"Только что Нацполиция задержала - и с согласия ГПУ - объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.