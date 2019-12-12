Один из подозреваемых Антоненко поговорил с журналистами СТБ перед своим домом. Он сообщил, в чем его подозревают: "Будто бы я сделал группу, которая убила Шеремета... Зачитывали всю эту историю, сейчас жду адвоката. Подозрение я не подписываю. Полный бред!".