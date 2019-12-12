Брифинг Авакова по делу об убийстве Шеремета: трансляция

Министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник уголовной полиции Евгений Коваль дают пресс-брифинг о ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляцию обеспечивает Радио Свобода.
-
20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
-
12 декабря 2019 года правоохранители задержали подозреваемых в деле об убийстве Шеремета.
- Ими являются - ветеран АТО Андрей Антоненко, военный врач Юлия Кузьменко и Петр Киян.