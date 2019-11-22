Авторы неофициального гимна Сил специальных операций, песни "Тихо прийшов, тихо пішов", музыкальная группа Riffmaster в День десантно-штурмовых войск Украины (21 ноября) выпустили новый трек с клипом.

"Поздравляем наших боевых побратимов с профессиональным праздником. Маруновым - полного купола и мягкого приземления", - пишут в Facebook Командования ССО под этим клипом.

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Лидер группы - боец ССО Андрей Антоненко, который ранее приезжал на фронт выступать перед солдатами, а позднее сам подписал контракт.

Как работает новый украинский камуфляж "Мавка", ССО показали в этно-видео .

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