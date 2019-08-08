Спецназ ВСУ будет носить изображение волка-оборотня: фото

Фото: facebook.com/pg/usofcom

Генштаб ВСУ утвердил новый нарукавный знак командования сил специальных операций (ССО). На нем изображена голова волка-оборотня со стрелами в пасти и стилизованный двузуб. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО.

Нарукавный знак будет использоваться в парадно-выходном и повседневном обмундировании.

В командовании ССО объяснили символику изображений.

"Серебряная голова Волка-оборотня с золотыми глазами олицетворяет руководящую, то есть "главную" структуру ССО. В пасти волк держит две стрелы, что является символом врага. Одна стрела сломана, это уничтоженный враг. Целая стрела в клыках - нейтрализованный враг", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что, согласно легенде, казаки-характерники, которые превращались в волков, могли ловить руками стрелы.

"В основе, в середине нарукавного знака, размещен золотой стилизованный двузуб покровителя ССО - князя Святослава Храброго", - пояснили в командовании.

Читайте также: В ССО показали яркое видео тренировки украинских бойцов