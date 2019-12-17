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Командование ССО уточнило, чем Антоненко занимался на Донбассе

Командование ССО уточнило, чем Антоненко занимался на Донбассе - Фото
Андрей Антоненко (фото - его Facebook)
17.12.2019, 10:24

Сержанта Сил спецопераций Андрей "Riffmaster" Антоненко арестовали рано утром 14 декабря. Дата апелляции пока неизвестна.

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в составе Сил спецопераций не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач на Донбассе. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Командования ССО.

"Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями, в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция - имиджево-рекрутинговая", - сообщил подполковник Алексей Никифоров.

Смотрите фото: Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета

Командование ССО ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения и перевода его под домашний арест. Пока никаких запросов от органов следствия в ССО не поступало.

  • Антоненко арестовали 14 декабря на два месяца по делу об убийстве в 2016 году журналиста Шеремета. На днях силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
  • Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
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