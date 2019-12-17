Командование ССО уточнило, чем Антоненко занимался на Донбассе

Андрей Антоненко (фото - его Facebook)

Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в составе Сил спецопераций не занимал должностей, которые предусматривали выполнение боевых задач на Донбассе. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Командования ССО.

"Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями, в том числе с подразделениями, находящимися "на нуле". Главная его функция - имиджево-рекрутинговая", - сообщил подполковник Алексей Никифоров.

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Командование ССО ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения и перевода его под домашний арест. Пока никаких запросов от органов следствия в ССО не поступало.