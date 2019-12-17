Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета

Андрей Антоненко (Фото: скриншот из видео)

Арестованный в ночь на 14 декабря подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко передал письмо из следственного изолятора. Скан выложила в Facebook его знакомая Полина Иванова.

Антоненко снова заявил, что не причастен к убийству Шеремета, "что бы ни говорили люди сверху".

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Ранее мать убитого Людмила Шеремет высказала мнение, что брифинг полиции был преждевременным, так как расследование "не доведено до логического завершения".

Антоненко пишет: “Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди”.