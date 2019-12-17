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Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета

Антоненко передал из СИЗО письмо со словами для матери Шеремета - Фото
Андрей Антоненко (Фото: скриншот из видео)
17.12.2019, 06:24

Военный Сил спецопераций находится под арестом по делу об убийстве Павла Шеремета с первых часов 14 декабря

Арестованный в ночь на 14 декабря подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко передал письмо из следственного изолятора. Скан выложила в Facebook его знакомая Полина Иванова.

Антоненко снова заявил, что не причастен к убийству Шеремета, "что бы ни говорили люди сверху".

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Ранее мать убитого Людмила Шеремет высказала мнение, что брифинг полиции был преждевременным, так как расследование "не доведено до логического завершения".

Антоненко пишет: “Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди”.

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
  • 14 декабря Антоненко арестовали на два месяца.
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письмо андрей антоненко
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