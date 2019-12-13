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Мама Шеремета считает, что брифинг полиции был преждевременным

Мама Шеремета считает, что брифинг полиции был преждевременным - Фото
Людмила Шеремет (фото - radiosvoboda.org)
13.12.2019, 19:10

"Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди", - сказала Людмила Шеремет

Мама журналиста Павла Шеремета считает, что расследование убийства ее сына "не доведено до логического завершения", а брифинг правоохранителей, на котором генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о раскрытии преступления, был преждевременным. Об этом Людмила Шеремет сказала в интервью Радио Свобода.

На вопрос, верит ли она в то, что задержанные действительно причастны к убийству, Людмила Шеремет ответила: "Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить".

Мама журналиста отметила, что ей импонирует воля президента Владимира Зеленского заниматься расследованием преступления. Однако она скептически отнеслась к проведенному правоохранителями брифингу, на котором они представили некоторые материалы следствия.

"С другой стороны, расследование не доведено до логического завершения, в лучшем случае остановились где-то посередине. Тогда зачем в таком сыром виде делать огласку? Только чтобы показать сам процесс? Конечно, я далека от всего, но есть вопросы", - отметила Людмила Шеремет.

Вчера полиция задержала троих подозреваемых по делу об убийстве Шеремета: военнослужащего Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко и музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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Владимир Зеленский расследование Павел Шеремет руслан рябошапка
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