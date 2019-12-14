Убийство Шеремета. Суд арестовал Антоненко

Андрей Антоненко (Фото: скриншот из видео)

Печерский райсуд Киева арестовал бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, до 8 февраля 2020 года.

По данным следствия Антоненко, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, находясь на территории АТО, из числа лиц, умеющих обращаться с оружием и взрывчатыми предметами, решил создать ОПГ, чтобы в ее составе совершить убийство Павла Шеремета".

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