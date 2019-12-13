Антоненко просил спрятать мину. Разговор записали - Аваков

Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

Глава МВД Арсен Аваков подтвердил информацию о том, что подозреваемый в деле Павла Шеремета Андрей Антоненко перед обыском у него дома попросил брата своей жены вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Пока следователи стоят внизу, возле подъезда, вместе с ним (с Антоненко, - ред.), он пишет этому человеку... срочно иди в квартиру и забери эту зеленую штуку... Брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры", - сказал Аваков.

Ночью были проведены дополнительные обыски. Два из них, которые проходили у волонтеров, оказались безрезультатными. "И по третьему адресу мы нашли этот предмет. Эта зеленая штука – мина МОН-50 в разобранном состоянии: развинчена крышка, изъята часть тротила и проведены определенные работы…" – рассказал Аваков.

По его словам, это изъятая часть мины сходна с той, которой был взорван Шеремет, "или той, которая была заложена под машину в Косове".

Глава МВД считает "странным", что музыкант хранил этот предмет у себя дома.

"Это только усилило наши подозрения", - сказал Аваков.

Ранее о том, что Антоненко перед обысками 12 декабря якобы попросил своего родственника вынести из квартиры мину, LIGA.net сообщил высокопоставленный источник в силовых органах. По его словам, в результате обыска в офисе на нижнем этаже нашли мину МОН-50 в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизу.

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