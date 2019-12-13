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Антоненко якобы просил вынести мину из своей квартиры - источник

Антоненко якобы просил вынести мину из своей квартиры - источник - Фото
Андрей Антоненко (Фото - скриншот из видео Радио Свобода - Youtube)
13.12.2019, 20:32

В результате обыска в офисе на нижнем этаже в доме Антоненко нашли мину МОН-50 в полуразобранном состоянии

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыкант и боец ССО Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону якобы попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом LIGA.net сообщил высокопоставленный источник в силовых органах.

По словам собеседника, разговор Антоненко с просьбой вынести объект состоялся прямо в момент, когда под его жильем уже были оперативники. Сначала он якобы написал сообщения, а затем позвонил и по открытой связи повторил просьбу. Это зафиксировано оперативниками.

В результате обыска в офисе на нижнем этаже нашли мину МОН-50 в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизу. Проводят экспертизы ДНК, отобраны образцы на молекулярный анализ.

Читайте колонку: Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

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Павел Шеремет андрей антоненко
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