Антоненко, Кузьменко, Дугарь избирают меру пресечения: трансляция

Сегодня, 13 декабря, на заседании Печерского райсуда Киева избирают меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляцию ведет Радио Свобода.

Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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Справка. 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.