Антоненко, Кузьменко, Дугарь избирают меру пресечения: трансляция

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Заседание по избранию меры пресечения фигурантам дела Шеремета проводится в Печерском районном суде Киева

Сегодня, 13 декабря, на заседании Печерского райсуда Киева избирают меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Трансляцию ведет Радио Свобода.

Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненкомедсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Читайте колонку: Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

Справка. 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них

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Теги: андрей антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь
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