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Командование ССО оценило Антоненко: Характеризуется положительно

Командование ССО оценило Антоненко: Характеризуется положительно - Фото
Андрей Антоненко (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)
13.12.2019, 10:21

Фигурант "дела Шеремета" служит в войсках Сил специальных операций уже более двух лет, а с июля 2019-го - в командовании ССО

Командование Сил спецопераций готово содействовать расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета и предоставлять следствию всю информацию, чтобы установить истину. Так написали в Facebook этого рода войск, комментируя ситуацию, в которой одним из подозреваемых оказался боец ССО и музыкант Андрей "Riffmaster" Антоненко.

"Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах ССО с июля 2017 года, в командовании ССО - с июня 2019-го. За время прохождения службы характеризуется положительно", - подчеркнули в командовании войсками спецназа ВСУ.

Справка. 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них. Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. "Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Читайте колонку: Дело Шеремета. В списке фигурантов Зеленский, Аваков и Рябошапка

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