Дело Шеремета: эксперты признали доказательства МВД неполными

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Адвокаты военнослужащей Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявляют, что специалисты признали экспертизу МВД необоснованной, неполной, необъективной и не соответствующей закону о судебной экспертизе и УПК. Об этом они написали на странице компании OK LEGAL Ореховский и Коломиец в Facebook.

Адвокаты опубликовали часть документа, в котором проанализирована экспертиза походки и портретная экспертиза с видеозаписи камеры наблюдения. "Это рецензия от специалистов-ученых по криминалистическим экспертизам с более чем 30-летним опытом, которые дорожат репутацией и независимы от МВД", - написали адвокаты.

Общий вывод: экспертиза неполная, необъективная и не может служить доказательством. В соответствии с заключением, психологическая экспертиза МВД исследовала чисто двигательные характеристики, которые сами по себе вообще не могут быть предметом психологической экспертизы, официальных методик такого исследования нет, настоящая психологическая экспертиза такого видеоизображения должна исследовать мимику и пантомимику т.д., но этого сделано не было.

Специалисты считают, что в портретной части экспертизы упущен целый этап по методике исследования: ее описано изображение, его качество, внешность, не определена возрастная группа и антропологический тип, не описана прическа и тому подобное.

Эти данные, по мнению адвокатов, дополняют очевидные логические противоречия экспертизы Нацполиции.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

назвали подозреваемых объявлены 15 января свидетель по делу Шеремета заявила в суде об алиби Дугарь.

Шеремета Дугарь подозревают в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат заявил , что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы.

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