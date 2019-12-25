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Дело Шеремета. Подозреваемая Кузьмено подает в суд на Авакова

Дело Шеремета. Подозреваемая Кузьмено подает в суд на Авакова - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.12.2019, 17:39

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации

Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел. Соответствующая информация опубликована в реестре судебных дел.

Третьими лицами в иске указаны министр внутренних дел Арсен Аваков и телерадиокомпания Украина.

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Дело будет рассматривать судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, который ранее вынес решение об аресте Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека, которая представляет данный иск, пояснила в комментарии Главкому, что речь идет о высказывании Авакова 13 декабря в программе "Свобода слова Савика Шустера". Тогда министр заявил, что Кузьменко якобы отказалась давать показания по делу Шеремета. Адвокат утверждает, что это неправда.

Дейнека отмечает, что отказ Кузьменко должен быть зафиксирован в протоколе допроса, но "такого протокола допроса нет, потому что допроса не было". По словам адвоката, Кузьменко допросили уже после выхода программы в эфир.

18 декабря адвокат Виталий Ковальчук заявлял, что готовится иск в против МВД с требованием опровергнуть информацию о причастности пятерых официально подозреваемых (по разным делам) к убийству Шеремета.

20 декабря другой подозреваемый по делу Шеремета Андрей "Riffmaster" Антоненко подал иск против высшего руководства страны за то, что они "опорочили его репутацию".

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арсен аваков Павел Шеремет Юлия Кузьменко
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