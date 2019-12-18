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От МВД требуют опровергнуть заявления по делу Шеремета

От МВД требуют опровергнуть заявления по делу Шеремета - Фото
Арсен Аваков (Фото: Руслан Андрусив/пресс-служба Нацгвардии)
18.12.2019, 14:31

В том числе о причастности к убийству журналиста супружеской пары Грищенко

Готовит иск в суд против Министерства внутренних дел с требованием опровергнуть информацию о причастности пятерых официально подозреваемых (по разным делам) к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом адвокат Виталий Ковальчук сообщил в Facebook.

Ковальчук представляет интересы подозреваемых по другому делу – супружеской пары Инны (Пума) и Владислава (Буча) Грищенко, которых чиновники МВД в своих публичных заявлениях неоднократно называли фигурантами дела об убийстве Шеремета. В то же время в официальных комментариях МВД отрицает, что супруги Грищенко имеют какой-либо статус в деле Шеремета.

"Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета", - написал адвокат.

Он опубликовал свое письмо в МВД с требованием "опровергнуть недостоверную информацию о причастности к уийству Павла Шеремета Владислава и Инны Грищенко, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь".

По мнению адвоката, во время брифинга демонстрация материалов следствия сопровождалась комментариями чиновников МВД, "которые свидетельствуют об их убежденности в доказанности вины подозреваемых". Таким образом, по мнению защитника, была нарушена их презумпция невиновности.

Ковальчук  добавил, что готовит соответствующий иск в суд.

Во время брифинга генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело Павла Шеремета раскрытым.

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суд мвд Павел Шеремет опровержение грищенко
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