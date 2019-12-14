Лещенко рассказал о "следе СБУ" в деле Шеремета: видео

К делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности, к сокрытию информации от следствия может быть причастна Служба безопасности Украины. Об этом со ссылкой на свои источники в следствии заявил экс-депутат Сергей Лещенко.

По его словам, супруги Инна и Владислав Грищенко, которые, как признались в МВД, не имеют вообще никакого процессуального статуса в деле Шеремета, предположительно, изготовили устройство для покушения на журналиста.

На брифинге по задержанию подозреваемых 12 декабря представитель полиции также назвал супругов Грищенко подозреваемыми в деле Шеремета наряду с Яной Дугарь, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

Однако в тот же день в пресс-службе МВД опровергли эту информацию, уточнив, что Инну и Влада Грищенко подозревают по другому делу – о покушении на предпринимателя, но касательно дела Шеремета к ним есть "оперативный интерес". Официально в деле Шеремета подозреваемых трое, сообщил спикер МВД. Такие же сведения опубликованы на сайте министерства.

Однако вчера в эфире "свободы слова с Савиком Шустером" информацию о том, что якобы Грищенко изготовили бомбу для убийства Шеремета, озвучил глава МВД Арсен Аваков. О том, выдвинуты ли им подозрения, министр не сообщил.

По данным Лещенко, супруги Грищенко "находились в определенных контактах с СБУ". Спецслужба, говорит экс-депутат, "способствовала или, скажем так, не препятствовала" выезду супругов Грищенко из Днепра в Киев в ночь, когда было совершено убийство Шеремета.

Тот след спецслужб, который якобы сейчас устанавливается в деле Шеремета, - это, по данным Лещенко, именно след СБУ.

Экс-депутат также заявил, что, по его информации, видеозаписи с четырех камер наблюдения, которые не может получить следствие, "также исчезли не без содействия СБУ".

"По моему убеждению, субъективному убеждению, которое основано на информации изнутри следствия и информации, которая пока не обнародована, здесь может идти речь об СБУ", - сказал Лещенко.

Вчера Аваков также заявил, что подозреваемые в телефонных разговорах упоминали о покровителе, который их должен вытащить и защитить.

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