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Дело Шеремета. Данные с четырех камер наблюдения не нашли: Аваков

Дело Шеремета. Данные с четырех камер наблюдения не нашли: Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)
13.12.2019, 22:23

По словам главы МВД, по этому поводу проводят отдельное расследование

Полицейские не смогли получить записи с четырех камер наблюдения, расположенных в районе убийства Павла Шеремета. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в передаче Свобода слова.

Аваков сказал, что камеры находились в очень удобных местах, они были способны записывать очень качественное видео. По его словам, полицейские не смогли получить эти камеры - им сказали, что якобы уже передали камеры правоохранительным органам. Теперь это отдельное направление расследования.

"В самом начале мы с коллегами из СБУ собирали видео с камер наблюдения. У нас было несколько бригад... Мы не знали, кто будет расследовать это дело. Обычно взрыв расследуют как теракт - тогда это Служба безопасности, как убийство - тогда это расследует полиция. В итоге прокурор определился, что расследовать это должна полиция. И мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы их вам отдали раньше. Странно, что вы их не получили". А их не было", - рассказал Аваков.

Также глава МВД сказал, что по его данным, кто-то передавал информацию подозреваемым в ходе следствия, поэтому в 2017 году расследование предельно засекретили.

"Нам кажется, что люди, которые пока стоят за кадром, значительно более профессиональны, чем исполнители преступления", - сказал Аваков.

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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