Дело Шеремета. Данные с четырех камер наблюдения не нашли: Аваков

Арсен Аваков (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

Полицейские не смогли получить записи с четырех камер наблюдения, расположенных в районе убийства Павла Шеремета. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в передаче Свобода слова.

Аваков сказал, что камеры находились в очень удобных местах, они были способны записывать очень качественное видео. По его словам, полицейские не смогли получить эти камеры - им сказали, что якобы уже передали камеры правоохранительным органам. Теперь это отдельное направление расследования.

"В самом начале мы с коллегами из СБУ собирали видео с камер наблюдения. У нас было несколько бригад... Мы не знали, кто будет расследовать это дело. Обычно взрыв расследуют как теракт - тогда это Служба безопасности, как убийство - тогда это расследует полиция. В итоге прокурор определился, что расследовать это должна полиция. И мы начали собирать все эти материалы к себе: все записи камер, все записи трафиков и так далее. И мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры, в хороших местах, в очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы их вам отдали раньше. Странно, что вы их не получили". А их не было", - рассказал Аваков.

Также глава МВД сказал, что по его данным, кто-то передавал информацию подозреваемым в ходе следствия, поэтому в 2017 году расследование предельно засекретили.

"Нам кажется, что люди, которые пока стоят за кадром, значительно более профессиональны, чем исполнители преступления", - сказал Аваков.

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