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Дело Шеремета. Подозреваемые говорили о покровителе - Аваков

Дело Шеремета. Подозреваемые говорили о покровителе - Аваков - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
14.12.2019, 09:02

Глава МВД отметил, что подозреваемые в деле об убийстве журналиста говорили о покровителе, "который их должен вытащить и защитить"

Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова, отвечая на вопрос, могут ли быть причастны к преступлению представители украинских или иностранных спецслужб.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Да, преступление было подготовлено сверхпродуманно и сверхточно", - отметил Аваков.

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Он показал новое фото девушки, которую не показывали на брифинге 12 декабря, и которая, по мнению следствия, привела в действие взрывное устройство.

Арсен Аваков (фото - скриншот видео)

По словам Авакова, девушка была в парике и специальных очках, потом она вышла из другого места в другой одежде, и она нажимала на кнопку пульта дистанционного управления.

Он уточнил, что у следствия есть гипотезы, кто этот человек, но точно личности пока не знают.

Ранее в программе глава МВД сказал, что люди, которые "пока стоят за кадром - более профессиональны, чем исполнители".

  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер. 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.
  • Подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

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