Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрение в деле Шеремета - адвокат

Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил юрист Леонид Маслов, который входит в группу защиты Антоненко.

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"Изменено подозрение", - написал он.

Ранее в тексте подозрения отмечалось, что подозреваемые совершили незаконные действия из-за "ультранационалистических идей", теперь же "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица, по версии следствия, "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко, сообщил адвокат. При этом в квалификации дела, по его слова, отсутствует упоминание о корыстном мотиве.

"Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок", - написал Маслов.

Адвокат предположил, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.

Согласно комментарию защитника Кузьменко Тараса Беспалого изданию Бабель, по организаторам материалы выделили в отдельное производство.

По его словам, Антоненко, Кузменко и Дугарь добавили еще два состава преступления: умышленное уничтожение имущества (то есть уничтожение автомобиля Субару, на котором ехал Шеремет), повлекшее гибель человека - ч. 2 ст. 194 УК, и хранение взрывных устройств - ч. 1 ст. 263 УК.

22 мая Печерский суд будет пересматривать меру пресечения для Юлии Кузьменко.

12 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.

На вчерашней пресс-конференции президент Владимир Зеленский на вопрос, почему до сих пор не уволен глава МВД Арсен Аваков , ответил , что он должен довести до конца дело Шеремета.