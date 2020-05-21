Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрение в деле Шеремета - адвокат

Следствие изменило подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил юрист Леонид Маслов, который входит в группу защиты Антоненко.
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"Изменено подозрение", - написал он.
Ранее в тексте подозрения отмечалось, что подозреваемые совершили незаконные действия из-за "ультранационалистических идей", теперь же "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица, по версии следствия, "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко, сообщил адвокат. При этом в квалификации дела, по его слова, отсутствует упоминание о корыстном мотиве.
"Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок", - написал Маслов.
Адвокат предположил, что завтра состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств.
Согласно комментарию защитника Кузьменко Тараса Беспалого изданию Бабель, по организаторам материалы выделили в отдельное производство.
По его словам, Антоненко, Кузменко и Дугарь добавили еще два состава преступления: умышленное уничтожение имущества (то есть уничтожение автомобиля Субару, на котором ехал Шеремет), повлекшее гибель человека - ч. 2 ст. 194 УК, и хранение взрывных устройств - ч. 1 ст. 263 УК.
22 мая Печерский суд будет пересматривать меру пресечения для Юлии Кузьменко.