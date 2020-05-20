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Зеленский об Авакове в Кабмине: Должен довести дело Шеремета до конца

Зеленский об Авакове в Кабмине: Должен довести дело Шеремета до конца - Фото
Владимир Зеленский, Арсен Аваков (Фото: пресс-служба президента)
20.05.2020, 12:08

Президент Владимир Зеленский объяснил присутствие в Кабмине Арсена Авакова тем, что тот сильный министр и должен довести до конца дело Шеремета

Ответственность министра внутренних дел Арсена Авакова сейчас заключается в раскрытии дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

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Отвечая на вопрос о том, почему Аваков до сих пор остается в правительстве, Зеленский подчеркнул, что Аваков ему не кум и не товарищ. "Наоборот, у него есть товарищи, с которыми я не приятельствую", - добавил президент. В то же время он назвал Авакова сильным министром и назвал нынешнюю ситуацию тяжелой.

"Но его (Авакова - ред.) ответственность сейчас - дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до конца, до результата, чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны", - заявил Зеленский.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский арсен аваков дело шеремета
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