Зеленский об Авакове в Кабмине: Должен довести дело Шеремета до конца

Владимир Зеленский, Арсен Аваков (Фото: пресс-служба президента)

Ответственность министра внутренних дел Арсена Авакова сейчас заключается в раскрытии дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

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Отвечая на вопрос о том, почему Аваков до сих пор остается в правительстве, Зеленский подчеркнул, что Аваков ему не кум и не товарищ. "Наоборот, у него есть товарищи, с которыми я не приятельствую", - добавил президент. В то же время он назвал Авакова сильным министром и назвал нынешнюю ситуацию тяжелой.

"Но его (Авакова - ред.) ответственность сейчас - дело Шеремета. Он начал это дело, он должен довести его до конца, до результата, чтобы все, кто действительно убил Шеремета, были наказаны", - заявил Зеленский.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

30 января генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.



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