Дело Шеремета. Стало известно, кто будет рассматривать дело в суде
Сегодня в суде присяжные по делу принесли присягу
Шевченковский районный суд Киеве продолжил судебное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент Укринформа из зала суда.
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Суд будет рассматривать дело в таком составе: двое профессиональных судей – Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных – Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.
По данным Радио Свобода, Фирсов – физическое лицо-предприниматель, арбитражный управляющий, Глоба – домохозяйка, Михайленко – пенсионер.
Сегодня в суде они принесли присягу. Также присягу принесли запасные присяжные – Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.
Предварительно, на сегодняшнем заседании планируют зачитать обвинительный акт.
- 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.
- 22 мая 2020-го дело передали в суд.
- 4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по сути дела.
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