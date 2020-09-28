Дело Шеремета. Стало известно, кто будет рассматривать дело в суде

Сегодня в суде присяжные по делу принесли присягу

Шевченковский районный суд Киеве продолжил судебное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент Укринформа из зала суда.

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Суд будет рассматривать дело в таком составе: двое профессиональных судей – Оксана Голуб и Марина Антонюк, и трое присяжных – Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

По данным Радио Свобода, Фирсов – физическое лицо-предприниматель, арбитражный управляющий, Глоба – домохозяйка, Михайленко – пенсионер.

Сегодня в суде они принесли присягу. Также присягу принесли запасные присяжные – Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Предварительно, на сегодняшнем заседании планируют зачитать обвинительный акт.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го : это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. А двокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.

взорвали объявило двокаты неоднократно о фальсификации доказательств против подзащитных. 22 мая 2020-го дело передали в суд.

4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по сути дела.













Вадим Ребрина

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